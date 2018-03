A conjugação de focos de incêndio em Outubro levou à formação de uma "tempestade de fogo". A projecção de materiais em combustão dos incêndios da Sertã e da Lousã provocou a expansão do fogo apesar da existência de barragens como a "do Cabril e Aguieira", respectivamente. É o que assinala o relatório da Comissão Técnica Independente acerca dos fogos que mataram 48 pessoas em 2017.

"Diversos testemunhos referiram-se à densidade de projecções ou de ‘chuva’ de faúlhas, à respectiva distância desde a frente de chamas, ou à facilidade de ignição do material projectado", indicam os peritos, liderados por João Guerreiro.

Os investigadores conseguiram simular os incêndios que queimaram três quartos da área total afectada, dividindo-os em cinco focos: o de Vilarinho-Lousã, Complexo de Arganil-Seia, Complexo da Sertã, Complexo de Pataias, e Quiaios-Figueira da Foz.

Cerca das 17 horas do dia 15 de Outubro, os incêndios de Vilarinho-Lousã, Figueiredo-Sertã e Esculca-Côja-Arganil interagiram e criaram "uma zona de tempestade de fogo".

Nas conclusões acerca de como se desenvolveu o incêndio, os peritos indicam ainda que "os incêndios do litoral funcionaram como uma só coluna, movendo-se dominados pela primeira (Pataias) no fluxo de vento", e que "os incêndios do interior foram dominados pelo desenrolar do incêndio do primeiro incêndio, Lousã". Os dois fogos formaram uma "sombra sobre o Norte de Portugal" que impediu "a formação de maiores incêndios".

"Seriam expectáveis maiores incêndios no norte de Portugal e especialmente na Galiza na ausência de extensa nuvem de convecção [subida do ar] gerada pelo complexo interior de incêndios de Lousã, Sertã, e Arganil", frisam os peritos.

Como é que a tempestade Ophelia potenciou os fogos de Outubro?

"A gravidade dos incêndios de 15 de Outubro é consequência directa da influência do Ophelia", concluem os peritos da Comissão Técnica Independente sobre os fogos que mataram 48 pessoas no ano passado.

A tempestade provocou uma "descida da pressão atmosférica", "o aumento da velocidade do vento" ocorrido ao mesmo tempo que "os mínimos e máximos diários da humidade relativa e da temperatura do ar", e a "advecção [deslocação de ar na horizontal] de ar seco e quente, generalizada a todo o país".

Até às 21 horas de 15 de Outubro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou avisos amarelos para tempo quente no Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria.

Desde o dia 12 que se esperava um perigo meteorológico de incêndio extremo para quase todo o relatório nacional, recorda o relatório. "As potenciais consequências da ocorrência de fogos nas condições particularmente severas do dia 15 de Outubro são facilmente perceptíveis", salienta o documento. "O perigo meteorológico de incêndio igual a 38 corresponde ao limiar da classe de perigo extremo, em que a cabeça do incêndio é incontrolável, independentemente do número e da capacidade de extinção dos meios de combate, incluindo meios aéreos pesados."

Contudo, o litoral centro e partes do distrito de Coimbra e Viseu, que foram fustigados pelo incêndio, foram classificados como de risco de fogo apenas elevado ou muito elevado, não extremo. É esta classificação que define os avisos à população, e segundo os investigadores liderados por João Guerreiro, isso deveria mudar. Trata-se de "um produto cuja utilidade operacional é bastante questionável, por ser de difícil (ou mesmo impossível) interpretação". "Portugal é o único país do mundo que combina informação pirometeorológica com informação de outra natureza para fins de orientação das actividades de gestão do fogo", lamentam.

Mas não foi só nos dias anteriores ao incêndio que se viveram condições propícias ao fogo. O perigo meteorológico de incêndio era muito elevado ou extremo em 84% dos dias que distam as tragédias de Pedrógão Grande e de Outubro.

Os incêndios de Vilarinho, Lousã, e de Côja, Arganil, são os dois maiores de sempre em Portugal entre os mega-fogos que já assolaram Portugal.