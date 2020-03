Durante mais de uma hora, o procurador Rosário Teixeira procurou, esta quinta-feira durante o debate instrutório da Operação Marquês , desmontar as várias armadilhas jurídico-legais da defesa de Carlos Santos Silva , que questionou vários procedimentos da investigação. No final, o procurador garantiu que a história do processo é feita de "transparência, evidência e trabalho".Apesar de, nas alegações, Rosário Teixeira ter considerado que as questões eram de simples resposta, certo é que o procurador demorou mais de uma hora a rebatê-las, tal é o seu grau de complexidade e de efeito que pode ter no processo. Logo a abrir, Rosário Teixeira detalhou de que forma é que correram as chamadas "averiguações preventivas" contra o empresário da Covilhã, suspeito de ser o testa-de-ferro de José Sócrates . É que, segundo a advogada Paulo Lourenço, durante ano o Ministério Público recolheu uma vasta informação bancária de Carlos Santos Silva sem ter aberto um processo-crime, logo toda essa informação foi obtida de forma ilegal."Mesmo face à lei existente na altura, esses procedimentos tinham existência obrigatória. Os bancos faziam comunicações e depois pediam-se esclarecimentos adicionais", declarou o procurador responsável pela invesigaç~ao do processo "OPeração Marquês", acrescentando que, caso não tivesse agido daquela forma, estaria a "violar diretivas da União Europeia" contra o branqueamento de capitais.Outra das questões que Rosário Teixeira procurou rebater foi a utilização de documentos do Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT) para efeitos penais. A defesa de Santos Silva tinha argumentado que a adesão àquele regime (que implicava o repatriamento de capitais no estrangeiro para Portugal, mediante o pagamento de um taxa) constituía uma amnistia e que o próprio RERT não poderia ser utilizado como prova, porque isso violaria o princípio da não auto-incriminação.O procurador, por sua vez, considerou que a adesão ao RERT só amnistiava processos de execução fiscal (já que os sujeitos tinham pago impostos em falta) e não processos crime. "O RERT não é uma amnistia total. Beneficia de uma amnistia por quanto declara regularizar a situação fiscal", alegou.Rosário Teixeira contou ainda que, em 2013, a investigação foi confrontada com um relatório da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária relativa a contas bancárias de Carlos Santos Silva e ainda com a informação de um senhor chamado de Carlos S., no âmbito da Operação Monte Branco. Porém, declarou, "na altura não houve relacionamento entre as duas pessoas, apenas depois em agosto de 2013". "Admito que só aí houve alguma desconfiança em relação a ambos." E portanto a 19 de julho de 2013 a informação relativa a José Sócrates foi arquivada. Mas no que toca a Carlos Santos Silva, o Ministério Público continuou a recolher informação. "E foi assim que começou este processo. É uma história de transparência, de trabalho, não tem nada de oculto nem pretendeu ocultar diligência nenhuma".