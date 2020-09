MP diz que deputada falsificou assinatura, Parlamento não pode fazer nada

O Ministério Público está convencido de que a deputada do PS Hortense Martins falsificou um documento para evitar ser acusada no mesmo processo em que o marido, o ex-autarca Luís Correia, e o seu pai, Joaquim Martins estavam acusados do crime de prevaricação de titular de cargo público. Mas essa convicção não chegou para deduzir uma acusação e não terá qualquer consequência para a deputada no Parlamento.





No despacho em que se propõe o arquivamento, explica-se que a falsificação – que é tratada como "facto" – "não tem relevância factual" para o processo.

Ou seja, o documento pretenderia atribuir a desvinculação da deputada à empresa de que foi sócia numa data em anterior àquela que terá sido a sua efetiva desvinculação. No entanto, essa data em concreto não terá tido relevância para o processo em causa.

"Não são conhecidas as consequências do facto [falsificação do documento] — pois não obstante a convicção de que os arguidos agiram da forma descrita com intenção de prevenir consequências desfavoráveis para a arguida Maria Hortense, nomeadamente no âmbito de um outro processo que esteve pendente neste departamento (893/16.OT9CTB), certo é que, nesse âmbito, a concreta data de cessação da atividade de gerência na Investel por parte da arguida não tinha relevância factual", escreve-se no despacho do DIAP de Coimbra.

Assim, o Ministério Público propõe o arquivamento, desde que a deputada, o marido e o pai procedam à retificação da data de cessão da gerência de Hortense Martins no Registo Comercial, paguem mil euros à Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes e, no caso de Joaquim Martins, mais mil euros ao Estado.



Por que é que o Parlamento não faz nada?





Apesar de a convicção do Ministério Público ter sido notícia nos jornais, não há nada que a Assembleia da República possa fazer quanto a isso, porque não houve nem acusação nem muito menos uma condenação transitada em julgado. E nem foi sequer dado conhecimento formal da falsificação ao Parlamento.

Fonte oficial do gabinete do Presidente da Assembleia da República, explicou à SÁBADO que Ferro Rodrigues não foi notificado de nenhuma questão relacionada com a deputada Hortense Martins. Se o tivesse sido, teria de remeter o assunto à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. "Não recebemos qualquer notificação", afirma o gabinete de Ferro.

A mesma resposta é dada por deputados da Comissão de Transparência contactados pela SÁBADO, que garantem que o tema não chegou àquela comissão por não ter havido qualquer notificação nesse sentido.

A Comissão de Transparência só poderia, aliás, tomar alguma iniciativa caso houvesse não só uma acusação como uma condenação transitada em julgado. Isso mesmo explicou à SÁBADO o deputado do CDS e membro daquela comissão João Almeida.

"A Comissão mudou o nome de Ética para Transparência precisamente porque não lhe cabe fazer julgamentos de ética, mas avaliar se a transparência e as regras estão a ser cumpridas", frisa o parlamentar, explicando que não cabe ao Parlamento fazer julgamentos.