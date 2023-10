Ex-político escreveu à juíza do caso Marquês alegando que lhe continuam a devassar a intimidade. Porque tem de justificar idas ao estrangeiro quando está com... medidas de coação.

"Conheço muito bem os métodos daquele departamento [Departamento Central de Investigação e Ação Penal] e dos procuradores do processo Marquês para alimentar qualquer ilusão. Quando me perguntaram porque é que não comunicava ao Tribunal as minhas deslocações ao Brasil, uma das razões que apresentei foi exatamente esta – tudo o que dissesse acabaria nos jornais.”