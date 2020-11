A construtora brasileira Odebrecht terá pagado alegadas luvas de mais de dois milhões de euros ao ‘Príncipe’, nome de código de um cidadão português, através de um suposto testa de ferro do BES e amigo de Ricardo Salgado. O pagamento das alegadas luvas ao ‘Príncipe’ estará relacionado com a obra da barragem do Baixo Sabor, pertencente à EDP, e está a ser investigado pelo Ministério Público no caso EDP. No total, entre setembro de 2008 e abril de 2015, o ‘Príncipe’ terá recebido alegadas luvas de 4,66 milhões de euros.

Leia mais no Correio da Manhã