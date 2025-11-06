Diploma sobre tarefeiros não foi discutido no Conselho de Ministros: hospitais pedem diálogo

Profissionais ameaçam parar se o Governo avançar para a redução do valor que recebem à hora.

O diploma para regular a atividade dos médicos tarefeiros não foi discutido no Conselho de Ministros de ontem, quarta-feira, conforme estava previsto. Segundo o Diário de Notícias, Luís Montenegro e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, tiveram uma reunião antes e o documento acabou por não entrar na agenda da reunião.



Ambulância do INEM estacionada em urgência de hospital Ricardo JR

Em causa está a ameaça de mais de mil tarefeiros de parar as urgências durante pelo menos três dias se o Governo avançar com o diploma que pretende reduzir o valor que estes profissionais recebem à hora. Os médicos dizem sentir-se “ostracizados”, “excluídos das decisões” e mostrando-se preparados para defender, “sem receios nem hesitações”, a valorização dos tarefeiros.

A suspensão da discussão no Conselho de Ministros terá acontecido para "evitar mais uma crise na saúde", não se sabendo, para já, se o executivo pretende manter o assunto na agenda.

O Público acrescenta que os hospitais estão em alerta, pois temem consequências graves se estes médicos resolverem parar, pedindo por isso ao Governo para agir com cautela nesta matéria.

O presidente dos administradores hospitalares recorda àquele jornal que em alguns serviços de urgência os tarefeiros asseguram mais de metade dos turnos. Por isso, apela ao diálogo, antes que o conflito entre num ponto de não retorno. "Estas pessoas têm de ser ouvidas", avisa Xavier Barreto, lembrando que muitos hospitais já têm as escalas até ao final do ano preenchidas com estes profissionais. Se os médicos mostrarem indisponibilidade a situação pode complicar-se.