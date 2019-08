O Governo cessou a situação de alerta que vigorava desde o dia 09, na sequência do fim da crise energética, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna.O despacho da cessação da situação de alerta foi assinado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.Segundo uma nota à comunicação social, o ministério refere que se deixaram de verificar "as circunstâncias que levaram à necessidade da requisição civil e da situação de alerta", após o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas.Na segunda-feira, o Governo aprovou o fim da crise energética, voltando Portugal à situação de normalidade às 00:00 de hoje.A greve dos motoristas de matérias perigosas, que levou o Governo a adotar medidas excecionais para assegurar o abastecimento de combustível, terminou no domingo, ao fim de sete dias de protesto, depois de o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que se mantinha isolado na paralisação desde quinta-feira à noite, a ter desconvocado.O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias desvinculou-se da greve ao quarto dia, na quinta-feira à noite, e vai regressar às negociações com o patronato em 12 de setembro.Para hoje foi agendada uma reunião, por iniciativa do Governo, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa, para a retoma das negociações entre a associação patronal Antram e o SNMMP.Os motoristas reclamam, entre outras medidas, melhores salários.