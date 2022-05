Mortágua exige a Costa que esclareça palavras do ministro da Economia

António Costa Silva lamentou que lei aprovada pelo Governo tenha travado exploração de gás no Algarve. BE diz que afirmações do ministro da Economia “são graves”.

O fantasma da exploração de hidrocarbonetos na costa portuguesa foi ressuscitado. A luta de vários movimentos ambientalistas e a oposição dos autarcas do Algarve ajudou a pôr fim a projetos que foram enterrados com a Lei de Bases do Clima de António Costa. Mas o ministro da Economia e antigo gestor da petrolífera Partex desenterrou o tema numa audição no Parlamento e o BE exige explicações.