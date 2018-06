Morreu o jornalista e poeta Afonso Cautela aos 85 anos

O funeral realiza-se sábado, pelas 14h30, no cemitério de Oeiras.

O jornalista e poeta Afonso Cautela, que desempenhou funções em jornais como O Século e A Capital, morreu esta sexta-feira, em Lisboa, aos 85 anos.



Afonso Cautela, natural de Ferreira do Alentejo, contribuiu, nos anos 1950, para a publicação dos jornais A Escola Nova e O Pintassilgo, bem como o suplemento cultural Ângulo das Artes e das Letras, integrado no quinzenário A Planície.



Em 1965, já em Lisboa e depois de uma carreira ligada ao ensino, dedica-se novamente ao jornalismo, passando pelos jornais República (1965-1968), O Século (1972-1977) ou A Capital (1982-1996), onde assinou a "Crónica do Planeta".



Afonso Cautela foi ainda fundador do Movimento Ecológico Português, onde criou e dirigiu o jornal Frente Ecológica.



Como poeta, publicou obras como Espaço Mortal (1960) ou O Nariz (1961).



O corpo de Afonso cautela estará em câmara ardente, a partir das 18h, na Igreja da Figueirinha, em Oeiras.