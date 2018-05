Morreu bebé de 18 meses que caiu de segundo andar

Criança estava com "prognóstico reservado" desde sábado, não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo.

O bebé que caiu de segundo andar em Lagos, que estava com "prognóstico reservado" desde sábado, não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo, avança o Correio da Manhã. O bebé caiu de um segundo, de uma altura de oito metros, na manhã de sábado.



"Infelizmente, a criança não resistiu à gravidade dos ferimentos", confirmou fonte hospitalar.



O acidente aconteceu quando a mãe estaria a dormir, pelas 9h30 de sábado. "Ouvi um rapaz, que prestou os primeiros socorros ao menino, aos gritos, e o vizinho do 1.º andar veio à janela. Ele foi bater à porta dos pais e a mãe é que veio depois à janela e viu o filho já no chão", contou ao CM uma testemunha.



A assistência no local, prestada pelos Bombeiros Voluntários de Lagos e, depois, pelo INEM, demorou mais de duas horas, até que foi possível levar o bebé para o hospital de Faro.



Entre Bombeiros Voluntários de Lagos, INEM e PSP, estiveram no local 14 operacionais apoiados por seis veículos.