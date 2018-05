O bispo do Porto, Manuel Linda, apelou aos jovens finalistas universitários para que "não olhem para a vida a partir de uma varanda", de forma a poderem ser protagonistas da mudança de "uma sociedade que anseia felicidade"."Queridos jovens, por favor, não olhem para a vida a partir da varanda, entrem na vida. Caros jovens, não olheis para a vida a partir da varanda, para ver quem passa, sejam aqueles que passam, para fazer uma vida mais humana", pediu o bispo católico na homilia da Missa da Bênção das Pastas da Queima das Fitas do Porto.Manuel Linda insistiu no apelo: "Ide para a rua, para o meio da multidão, porque é lá o nosso lugar. Estou convencido de que vós no meio da multidão humana sois capazes de acrescentar mais-valia numa sociedade que anseia felicidade e que a tem de procurar nas boas relações que se criam entre nós".O bispo convocou, assim, os finalistas da Academia do Porto a fazerem "parte da caminhada, que não se faz à margem da colectividade, mas bem no meio dela", e a sujarem "as mãos na realidade" da sociedade."Por isso, não penseis tanto em vós, pensai nos outros, não valorizeis só a vossa pessoa como a meta última dos vossos cursos", sublinhou.O bispo do Porto lembrou também que "na igreja existem muitas vagas por preencher, para o ministério sacerdotal e para outras funções"."Algum de vós sente o chamamento? Seria muito agradável que algumas vagas fossem preenchidas por vós", afirmou.Manuel Linda, que foi em 15 de Março nomeado pelo papa Francisco para dirigir a diocese do Porto, fez ainda, no âmbito da comemoração do Dia da Mãe, uma saudação especial a todas as mães presentes na cerimónia, lembrando aos finalistas o papel destas mulheres na sua educação. "As pastas que tendes neste momento no ar são o tributo às vossas mães", disse.A Missa da Bênção das Pastas realizou-se este ano no Largo do Amor de Perdição, junto à cadeia da Relação do Porto. As celebrações estavam previstas para a Avenida dos Aliados, mas foram transferidas devido aos festejos da vitória no campeonato do Futebol Clube do Porto.