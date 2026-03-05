Sábado – Pense por si

Ao minuto

"Figura maior da cultura portuguesa": todas as reações à morte de António Lobo Antunes

Uma das maiores vozes da literatura nacional.

Momentos Chave
António Lobo Antunes
António Lobo Antunes Miguel Baltazar
Ao Minuto Atualizado Há 25 minutos
Há 26 minutos 05 de março de 2026 às 10:37
Lusa

Associação Portuguesa de Escritores: "Foi e será um dos nomes nucleares de toda a nossa história literária"

O presidente da Associação Portuguesa de Escritores (APE) considerou esta quinta-feira que a morte de António Lobo Antunes é uma grande perda para a literatura portuguesa, destacando que deixa uma grande obra como legado. "O António Lobo Antunes foi e será um dos nomes nucleares de toda a nossa história literária. É pois a perda de alguém que deixa uma obra absolutamente fundamental que irá sendo sempre reencontrada nos seus diversos géneros através de múltiplas gerações", .
Há 30 minutos 05 de março de 2026 às 10:34
Lusa

Secretário de Estado da Cultura: "Homem com uma humanidade comovente"

O secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, lamentou esta quinta-feira a morte do escritor António Lobo Antunes como a perda de "homem com uma humanidade comovente" e sublinhou a importância de olhar para o futuro do seu legado. "É uma grande perda para Portugal, para a cultura, para a literatura em particular, porque o António Lobo Antunes foi uma das vozes das últimas décadas que mais se distinguiu no modo de contar histórias, no modo como olhou para nós próprios, para a nossa condição de portugueses e retratou momentos muito importantes do nosso passado e presente", , que era presidente da Câmara Municipal de Penafiel quando Lobo Antunes foi o homenageado, em 2012, do festival literário Escritaria.
Há 36 minutos 05 de março de 2026 às 10:28
Lusa

Seguro recorda obra de lucidez e exigência moral de António Lobo Antunes

Presidente da República eleito, António José Seguro, recebeu com "enorme tristeza" a notícia da morte de António Lobo Antunes, cuja obra considerou "profundamente marcada pela lucidez" e "exigência moral" para com o país e a condição humana. "A sua obra, profundamente marcada pela lucidez, pela memória e pela exigência moral com que olhou o país e a condição humana, ocupa um lugar incontornável na nossa cultura. Ao longo de décadas, os seus livros desafiaram leitores, abriram caminhos na literatura e deram à língua portuguesa uma expressão singular de intensidade e verdade", na rede social Instagram.
Há 37 minutos 05 de março de 2026 às 10:26
Lusa

José Luís Carneiro: "Portugal perde uma das sua referências"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, assinalou que a morte do escritor António Lobo Antunes constitui para a literatura e para a cultura" portuguesas. "A morte de Antonio Lobo Antunes constitui uma perda irreparável para a literatura e para a cultura portuguesa e enche-nos a todos de tristeza. Portugal perde uma das sua referências, num momento em que elas tanto são precisas", afirmou José Luís Carneiro.
José Luís Carneiro
José Luís Carneiro DR
Há 47 minutos 05 de março de 2026 às 10:16

Odem dos Médicos manifesta "profundo pesar"

A Ordem dos Médicos (OM) manifestou esta quinta-feira o seu "profundo pesar" pela morte do médico e escritor António Lobo Antunes, destacando a perda de uma personalidade que honrou a Medicina e a Cultura. A OM é reconhecido como "um dos maiores escritores da literatura portuguesa contemporânea", tendo projetado internacionalmente a cultura nacional.
Há 50 minutos 05 de março de 2026 às 10:13
Isabel Dantas

Alexandra Leitão: "Uma voz literária singular"

Alexandra Leitão também reagiu à morte do escritor e fala numa "voz literária singular". "Morreu hoje António Lobo Antunes. Fica a memória de uma voz literária singular, exigente e profundamente humana. Um escritor que nos obrigava a olhar de frente para as nossas fragilidades, enquanto pessoas e enquanto país", escreveu a vereadora da Câmara de Lisboa, ex-líder parlamentar do PS, no X.
Há 59 minutos 05 de março de 2026 às 10:04

Aguiar Branco: "Profundo pesar"

José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da República, manifestou o seu "profundo pesar" pela morte de António Lobo Antunes. "Escritor e médico psiquiatra, revolucionou a literatura nacional. Deixa uma obra extensa, premiada em Portugal e no estrangeiro. À família e amigos, sentidas condolências", pode ler-se na conta da AR no X.  
Há 1 hora 05 de março de 2026 às 10:00

Luís Montenegro: "Figura maior da cultura portuguesa"

Luís Montenegro deixou também nas redes sociais uma mensagem de pesar pela morte de António Lobo Antunes. "Presto muito sentida homenagem a Antonio Lobo Antunes - figura maior da cultura portuguesa. O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português e por isso continuará a inquietar-nos e a inspirar-nos. Em meu nome pessoal e em nome do Governo, expresso as mais sentidas condolências à família e aos amigos." Leia o artigo na íntegra .
Há 1 hora 05 de março de 2026 às 09:53
Isabel Dantas

Benfica lamenta adeus a "um dos mais ilustres adeptos do clube"

O Benfica emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte de António Lobo Antunes, "um dos mais ilustres adeptos do Clube, referência maior da cultura portuguesa contemporânea." António Lobo Antunes manteve ao longo de décadas uma ligação afetiva ao Benfica, que tantas vezes atravessou a sua própria obra e os seus testemunhos públicos. A sua voz singular na literatura portuguesa expressou sempre uma identidade profundamente enraizada no benfiquismo. Entre as muitas palavras que dedicou ao Clube, permanece particularmente marcante a recordação dos tempos da Guerra Colonial, quando afirmava que "enquanto o Benfica jogava, não havia guerra", sublinhando a dimensão simbólica e emocional que o Benfica representava mesmo nos momentos mais difíceis", recordam os encarnados.
Há 1 hora 05 de março de 2026 às 09:45
Isabel Dantas

Paulo Rangel: "Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo"

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, no X: "Ferida de guerra - das suas guerras - esta morte de António Lobo Antunes. Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo. Uma lucidez distante que não é desdém mas desapego. Um nome maior -maior - da língua portuguesa."
Há 1 hora 05 de março de 2026 às 09:43
Lusa

Ministra da Cultura fala num "legado brilhante e inesquecível"

A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, lamentou a morte de António Lobo Antunes, considerando-o um escritor maior e intérprete sensível, que deixa um legado inesquecível. "É com profundo pesar que lamentamos a morte de António Lobo Antunes, escritor maior de Portugal, intérprete sensível e incomparável da condição humana, um dos nossos autores mais reconhecidos das últimas décadas", disse a ministra da Cultura numa mensagem divulgada na rede social X.

Na opinião de Margarida Balseiro Lopes, António Lobo Antunes deixa "um legado brilhante e inesquecível".
Há 1 hora 05 de março de 2026 às 09:39
autor Luana Augusto

Morreu António Lobo Antunes

Morreu esta quinta-feira, . Um dos mais conceituados escritores portugueses, publicou mais de três dezenas de romances e foi um dos cronistas mais emblemáticos da língua portuguesa (apesar de considerar as crónicas como parte menor do seu trabalho). Foi médico psiquiatra e o mais velho de uma , apesar de o seu sonho inicial ter sido jogar pelo Benfica.  

