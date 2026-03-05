Ordem dos Médicos manifesta profundo pesar pela morte de António Lobo Antunes

A OM salientou que António Lobo Antunes é reconhecido como "um dos maiores escritores da literatura portuguesa contemporânea", tendo projetado internacionalmente a cultura nacional.

A Ordem dos Médicos (OM) manifestou esta quinta-feira o seu "profundo pesar" pela morte do médico e escritor António Lobo Antunes, destacando a perda de uma personalidade que honrou a Medicina e a Cultura.

Recorda que o escritor era formado em Medicina e especializado em Psiquiatria, tendo exercido no Hospital Miguel Bombarda antes de se dedicar plenamente à escrita.

"A sua obra, marcada pela experiência clínica, constitui um contributo ímpar de memória e identidade", sublinha a OM.

A Ordem dos Médicos presta a devida homenagem a António Lobo Antunes e expressa sentidas condolências à família.

O escritor António Lobo Antunes, um dos maiores nomes da literatura portuguesa desde a segunda metade do século XX, morreu aos 83 anos.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, em 01 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, tendo-se especializado em Psiquiatria, que mais tarde exerceu no Hospital Miguel Bombarda.

Optou pela escrita a tempo inteiro em 1985, para combater a depressão que dizia ser comum a todas as pessoas.

A República Portuguesa condecorou o autor do "Memória de Elefante" com o Grande Colar da Ordem de Sant'Iago da Espada, em 2004 e, em 2019, com a Ordem da Liberdade.

França deu-lhe o grau de "Commandeur" da Ordem das Artes e das Letras, em 2008. Foi Prémio Camões em 2007.

