Marcelo homenageia Lobo Antunes com grande-colar da Ordem de Camões

Presidente da República considera que escritor deixa "uma bibliografia sofisticada, atenta ao quotidiano, e muito tributária de experiências como a guerra".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte de António Lobo Antunes, a quem prestou homenagem anunciando que vai depositar junto dele o grande-colar da Ordem de Camões.



Marcelo Rebelo de Sousa homenageia Lobo Antunes com o Grande-Colar da Ordem de Camões Marco Alves/Sábado

Numa nota de pesar publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa considera que Lobo Antunes deixa "uma bibliografia vasta, visceral, sofisticada em termos narrativos, atenta ao quotidiano, e muito tributária de experiências como a guerra e a prática clínica da psiquiatria" e que "ninguém terá sido mais imitado pelas gerações seguintes".

"Seu leitor, admirador e amigo há décadas, pude em 2022 atribuir-lhe as insígnias da grã-cruz da Ordem de Camões, com a certeza de que poucos representaram tão bem a grandeza literária de um país territorialmente pequeno. Vou agora depositar junto dele o grande-colar da mesma ordem, símbolo máximo da literatura portuguesa", acrescenta o chefe de Estado.

