Carneiro confia na justiça e pede que se evitem precipitações sobre caso Spinumviva

Secretário-geral do PS considera que o primeiro-ministro deve dar explicações sobre o caso Spinumviva que lhe forem pedidas "quando chegar a hora".
O secretário-geral do PS disse esta terça-feira que mantém confiança na justiça e que o primeiro-ministro deve dar as explicações sobre o caso Spinumviva que lhe forem pedidas “quando chegar a hora”, apelando a que se evitem precipitações.
“A minha confiança na justiça mantém-se e a justiça fará o trabalho, no momento, com o método que considerar oportuno, e aquilo que eu entendo é que o primeiro-ministro, quando chegar a hora, deve dar as explicações que as autoridades lhe solicitarem”, afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, à entrada para um comício da campanha autárquica no Barreiro, distrito de Setúbal.
Escusando-se a comentar as fontes das notícias e a razão pelas quais foram divulgadas, o líder do PS pediu que se evitem precipitações. “Acho que nós temos o dever de evitar precipitações em matérias desta sensibilidade para o interesse do País”, disse.
O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira estar “estupefacto e revoltado” com o teor das notícias esta terça-feira divulgadas sobre o caso Spinumviva e falou mesmo “em pouca vergonha”, dizendo aguardar a "análise e o juízo do Ministério Público".
A Procuradoria-Geral da República (PGR) esclareceu esta terça-feira que a averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva está em curso e o Ministério Público aguarda ainda documentação, pelo que a averiguação continua.
"Não há, assim, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva nem nada foi proposto ao Procurador-Geral da República neste domínio", refere um comunicado da PGR.
