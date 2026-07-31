Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Montenegro emite comunicado sobre a situação em Ceuta e garante "articulação com os parceiros europeus"

Francisco Máximo Gaié 13:14
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Primeiro-ministro garante que as autoridades portuguesas “estão articuladas e a agir em concertação com as congéneres espanholas”.

Luís Montenegro declarou esta sexta-feira em comunicado que o Governo português “segue com grande preocupação a crise migratória em Ceuta”.

Migrantes a chegar a Ceuta
Migrantes a chegar a Ceuta AP Photo/STR

O primeiro-ministro afirma que está “desde a primeira hora” em comunicação com os Governos de Espanha e de Marrocos e que a GNR e a Autoridade Marítima estão “articuladas com as autoridades congéneres” espanholas para garantir a segurança na fronteira.

Reafirma ainda que “a integridade do sistema Schengen depende de um rigoroso controlo de fronteiras e do combate determinado a todas as formas de imigração ilegal”.

Montenegro assegura que o governo espanhol “tem dado garantias de que, em estreita coordenação e cooperação com as autoridades marroquinas, fará reverter o fluxo de milhares de pessoas”.

Com Isabel Dantas

Artigos Relacionados
Tópicos Imigrantes Ilegal Comunicadora Imigração Luís Montenegro Guarda Nacional Republicana Marrocos Espanha
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Montenegro emite comunicado sobre a situação em Ceuta e garante "articulação com os parceiros europeus"