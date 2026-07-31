Montenegro emite comunicado sobre a situação em Ceuta e garante "articulação com os parceiros europeus"

Primeiro-ministro garante que as autoridades portuguesas “estão articuladas e a agir em concertação com as congéneres espanholas”.
Luís Montenegro declarou esta sexta-feira em comunicado que o Governo português “segue com grande preocupação a crise migratória em Ceuta”.
Migrantes a chegar a CeutaAP Photo/STR
O primeiro-ministro afirma que está “desde a primeira hora” em comunicação com os Governos de Espanha e de Marrocos e que a GNR e a Autoridade Marítima estão “articuladas com as autoridades congéneres” espanholas para garantir a segurança na fronteira.
Reafirma ainda que “a integridade do sistema Schengen depende de um rigoroso controlo de fronteiras e do combate determinado a todas as formas de imigração ilegal”.
Montenegro assegura que o governo espanhol “tem dado garantias de que, em estreita coordenação e cooperação com as autoridades marroquinas, fará reverter o fluxo de milhares de pessoas”.