Nova aplicação móvel e Portal SNS 24 já estão "funcionais"

Lusa 30 de julho de 2025 às 11:45
Foram implementadas medidas de melhoria do desempenho e as equipas técnicas mantêm "a monitorização ativa dos serviços para garantir a sua estabilidade e fiabilidade".

A nova aplicação móvel e o Portal SNS 24 já estão "plenamente funcionais", após os constrangimentos verificados nos últimos dias relacionados com a autenticação nas plataformas, anunciaram hoje os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

"Neste momento, os dois métodos disponibilizados (Chave Móvel Digital e Número de Utente do SNS) estão plenamente funcionais", referem os SMPS numa resposta escrita à agência Lusa.

Segundo a entidade, foram implementadas medidas de melhoria do desempenho e as equipas técnicas mantêm "a monitorização ativa dos serviços para garantir a sua estabilidade e fiabilidade".

Caso persistam dificuldades de acesso à App SNS 24, os SPMS recomendam os seguintes passos: Terminar a sessão, confirmar se está instalada a versão mais recente da App (nas lojas de IOS, Android ou Huawei), e iniciar a sessão através de um dos métodos disponíveis (Chave Móvel Digital ou Número de Utente do SNS).

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde asseguram que as equipas técnicas têm vindo a reforçar a monitorização das novas plataformas, a fim de corresponder às necessidades e expectativas dos utilizadores.

Lamentam ainda "os possíveis transtornos causados pela instabilidade detetada nos últimos dias".

Utentes relataram à agência Lusa problemas quando tentaram aceder a estas plataformas com as suas credenciais.

"Este serviço está temporariamente indisponível" era a mensagem que alguns utentes recebiam quando tentavam entrar na app, enquanto outros diziam que a aplicação ficava intermitente e não avançava.

A nova App SNS 24, que permite ao utente ter acesso às suas receitas médicas, boletim de vacinas e exames médicos, entre outras utilidades, e o novo Portal SNS 24 representaram um investimento superior a 1,5 milhões de euros apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo os SMPS, o Portal SNS 24 tem sido "um pilar promotor da literacia ao facilitar a gestão individual e o acesso rápido a serviços e a informação de saúde", enquanto a App SNS 24 é a aplicação móvel que permite aceder a informações e serviços digitais de saúde, centrando-se na mobilidade, monitorização pessoal e interação direta com os cuidados, que até ao momento, já alcançou mais de 12 milhões de 'downloads'.

Tópicos Saúde Vacinas Serviço Nacional de Saúde Investimentos
