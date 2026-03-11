Sábado – Pense por si

Portugal

Montenegro diz que Governo quer "esgotar possibilidades de aproximação" na lei laboral

Lusa 13:45
Primeiro-ministro anuncia nova reunião no início da próxima semana com os parceiros sociais.

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Governo vai reunir-se no início da próxima semana com os parceiros sociais sobre a lei laboral, dizendo que "não quer eternizar discussão", mas querer "esgotar todas as possibilidades de aproximação".

Luís Montenegro
Luís Montenegro ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Luís Montenegro falava no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorreram em Caminha (distrito de Viana do Castelo), sob o lema "Portugal Resiliência e Ambição".

"Temos de ganhar esta luta, com moderação, com sentido de responsabilidade, com certeza, mas com sentido de mudança, com sentido de coragem para ousar fazer diferente", apelou, dizendo que só reformando a legislação laboral Portugal poderá ser uma economia mais competitiva.

