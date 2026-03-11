Mau tempo: Governo tem plano de 111 milhões de euros para mitigar danos no litoral

O investimento pretende responder aos "impactos significativos na faixa costeira de Portugal continental" decorrentes dos efeitos das tempestades de janeiro e fevereiro, no caso Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo e Marta.

Os danos causados pelo mau tempo entre outubro e fevereiro no litoral de Portugal continental obrigam a um investimento de 111 milhões de euros, dos quais 15 milhões para aplicar antes do verão, segundo um relatório divulgado esta quarta-feira.



O documento da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), hoje anunciado na sede daquele organismo no Porto, prevê que 15 milhões de euros sejam aplicados até ao início da época balnear, em maio, e outros 12 milhões até ao final do ano, com 31 milhões investidos até ao final de 2027 e outros 53 milhões a partir de 2028.

O investimento pretende responder aos "impactos significativos na faixa costeira de Portugal continental" decorrentes dos efeitos das tempestades de janeiro e fevereiro, no caso Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo e Marta, entre danos em infraestruturas, estruturas de proteção costeira, recuo da linha de costa e alterações na morfologia das praias.

"A quase totalidade das praias do continente registaram importante redução do seu conteúdo sedimentar no domínio emerso", pode ler-se no relatório, que destaca 571 danos ao todo, em 749 ocorrências reportadas.

A maior parte das ocorrências registou-se no Centro (257), e mais de um terço reporta-se a erosão costeira (36,7%) dos danos, seguida da instabilidade em arribas (30,6%).

Quanto aos danos, quase metade (43,3%) têm a ver com acessos, seguido de danos em estruturas aderentes (21,7%), como paredões, muros ou enrocamentos, e 204 dos 571 foram reportados em Ovar (distrito de Aveiro).

O relatório da APA alerta ainda para uma recuperação "lenta e gradual" das praias, que pode ser atrasada por mais intempéries na primavera.