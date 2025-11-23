Sábado – Pense por si

Enfermeira assassina do Algarve em fuga pede indemnização ao Estado

Mariana Fonseca foi condenada a 23 anos de cadeia por ter, com a namorada, morto e desmembrado Diogo Gonçalves.

Mariana Fonseca, a enfermeira assassina do Algarve, continua em fuga, meio ano depois do Tribunal Constitucional ter confirmado a pena de 23 anos de cadeia. Ela e a namorada Maria Malveiro mataram e desmembraram Diogo Gonçalves, um jovem engenheiro informático, em março de 2020. Agora, pede que o Estado Português a indemnize por erros durante o julgamento.

