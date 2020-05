Não há crise, nem mini-crise, nem nano-crise", asservou

"Mais do que uma relação profissional eu e Mário Centeno temos uma relação pessoal, de amizade, e como em tudo na vida há coisas que correm menos bem. Já foi assumida a falha de comunicação e está tudo resolvido", afirmou.

O primeiro-ministro garantiu, em entrevista à CMTV, que o momento mais difícil que teve no combate à pandemia foi quando teve de contrariar os especialistas e decidir pelo fecho de escolas, enquanto o Conselho Nacional de Saúde Pública se mostrava contra o encerramento das escolas e de todos os outros estabelecimentos públicos e privados sem que tal ocorresse com "a autorização expressa das autoridades de saúde". "Essa foi mesmo a decisão mais difícil de todas", assegurou.Questionado sobre a "crise" que o envolveu, ao ministro das Finanças Mário Centeno e ao Presidente da República, Costa afirmou que a mesma está "resolvida". ". Acrescentou ainda que a auditoria da Deloitte ainda não foi entregue e que só deve estar concluída em julho, mas ressalvou que este empréstimo foi feito tendo em vista as contas de 2018. "Não vou estar aqui a reabrir um debate com Pedro Passos Coelho ou com Carlos Costa sobre o Fundo de Resolução", atirou ainda.Já quando questionado se Mário Centeno tinha apresentado a demissão, Costa preferiu não responder.