Sábado – Pense por si

Portugal

Moedas manda suspender operações de todos os ascensores da cidade

Diogo Barreto
Diogo Barreto 03 de setembro de 2025 às 23:30
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

Os elevadores da Bica, do Lavra e da Graça estão temporariamente suspensos.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, deu esta quarta-feira instruções às empresas municipais para suspenderem, de imediato, as operações de todos os ascensores da cidade, nos quais se incluem os da Bica e Lavra e do Funicular da Graça.

Ascensores de Lisboa suspensos por ordem de Moedas
Ascensores de Lisboa suspensos por ordem de Moedas LUSA

Há ordem para serem realizadas vistorias técnicas a todos estes equipamentos.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Moedas manda suspender operações de todos os ascensores da cidade