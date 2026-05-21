MNE prevê que portugueses detidos por Israel na flotilha regressem hoje a Portugal

Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias, foram detidos na segunda-feira pelas autoridades israelitas, no âmbito da missão "Sumud Global Flotilla", que seguia para Gaza.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse esta quinta-feira à Lusa que "está previsto" que os dois cidadãos Portugueses que foram detidos em Israel sejam deportados hoje para Portugal via Turquia.



Ativistas da flotilha Global Sumund detidos por Israel; Ben Gvir partilha vídeo AP

"Está previsto que os dois cidadãos nacionais que foram detidos em Israel [por participarem na flotilha para Gaza] sejam deportados hoje para Portugal, via Turquia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já informou as respetivas famílias", disse fonte do MNE à Lusa.

Os dois médicos portugueses, Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias, foram detidos na segunda-feira pelas autoridades israelitas, no âmbito da missão "Sumud Global Flotilla", que seguia para Gaza.

A embarcação onde seguiam os dois portugueses e que se deslocava para a Faixa de Gaza foi intercetada na segunda-feira pelas forças israelitas em águas internacionais.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro defendeu a suspensão parcial do acordo comercial entre a União Europeia e Israel na sequência da divulgação do vídeo divulgado pelo ministro da Segurança israelita Itamar Ben Gvir.

Nas imagens, os membros da flotilha, detidos, são humilhados pelas forças de Israel.

A União Europeia (UE) classificou hoje como "completamente inaceitável" o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel, após a divulgação de um vídeo partilhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Itamar Ben Gvir.