GNR apreende droga e detém 12 suspeitos de tráfico em Alcácer do Sal, Seixal e Marvila

Vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal.

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A GNR deteve 11 homens e uma mulher suspeitos de tráfico de droga nos concelhos de Alcácer do Sal, Seixal e Lisboa, e apreendeu 4.849 doses de haxixe e 16 de cocaína, foi esta quinta-feira revelado.



GNR deteve 12 pessoas DR

Os 12 suspeitos, que têm idades compreendidas entre os 19 e 50 anos, foram detidos na quarta-feira e vão ser hoje presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Setúbal, para aplicação das respetivas medidas de coação, divulgou a GNR, em comunicado.

A investigação relacionada com este caso decorria "há vários meses" e, na quarta-feira, os militares do Destacamento Territorial de Grândola deram cumprimento a 13 mandados de busca domiciliária nas localidades de Alcácer do Sal e Seixal, no distrito de Setúbal, assim como na freguesia lisboeta de Marvila.

A ação, além das detenções dos suspeitos, permitiu apreender as 4.849 doses de canábis resina (ou haxixe), 16 doses de cocaína, um veículo ligeiro de passageiros e 14.774 euros em numerários.

Da apreensão constam também duas balanças de precisão, um bastão extensível, uma réplica de arma de fogo, 12 telemóveis, três computadores e um 'tablet'.

A operação contou com o apoio da PSP, dos Comandos Territoriais de Évora e Coimbra da GNR, da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção e da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal.