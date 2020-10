Apenas quatro Misericórdias estimam um défice nas contas que ultrapassa os 600 mil euros este ano. Na Mealhada, serão 400 mil. Em Alhos Vedros, 105 mil (contas até meados de outubro). Vila Verde, 90 mil. Bombarral, 30 mil.Este valor, contudo, não é absoluto. Soma apenas os dados fornecidos por quatro Misericórdias àe, se algumas enviaram os cálculos relativos a todas as respostas dadas pela sua instituição, outras resumiram apenas os prejuízos relacionados com as Unidades de Cuidados Continuados (UCC).questionou por email todas as Misericórdias sobre se estavam a ter dificuldades em cumprir os pagamentos de salários nas UCC, depois de um alerta de Santiago do Cacém de que em breve teria de encerrar. Mesmo que nem todas as respostas tenham vindo acompanhadas de números, de todo o País chegou àa confirmação de que estas instituições estão "com a corda ao pescoço", como descreveu o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos.Manuel Lemos estimou que são 130 as instituições com Unidades Continuados com a "corda no pescoço". "As misericórdias começaram a não pagar salários e isso vai alastrar-se", referiu à SÁBADO.O problema é que o aumento do salário mínimo, superior a 17% nos cálculos de Jorge Nunes (provedor em Santiago do Cacém), não foi acompanhado de aumento semelhante nas comparticipações da tutela (Segurança Social e Saúde). No início de 2020, as UCC foram contempladas com apenas 0,3% — o ideal teria sido um valor semelhante ao dos lares (5,5%), sugere Manuel Lemos.Esse também seria "o aumento razoável" para Bento Morais, provedor em Vila Verde: "Com o aumento do salário mínimo, [com o qual] concordamos, vai haver o aumento de todos os salários e há categorias intermédias que são ultrapassadas". Ou seja: é necessário fazer acertos também nos rendimentos de quem já ganhava mais do que o salário mínimo. Mas falta o acompanhamento das comparticipações."O método de cálculo base das atualizações nas comparticipações está errado e desfasado da realidade", completa Vasco da Cruz, exemplificando com os valores praticados atualmente: as unidades de média duração recebem 90,84 euros dia por cada utente; as de longa duração, 62,43 euros por dia por utente. E este foi um ano em que houve aumentos, noutros anos "consecutivos" tal não sucedeu e as unidades acumularam "quebras constantes", diz Vasco o provedor em Alter do Chão.Jorge Nunes foi o primeiro a publicamente assumir o problema à rádio M24: em julho, já tinha 122 mil euros de prejuízo. A continuar assim, alertou, terá de "fechar a instituição"."Os aumentos têm sido miseráveis quando comparados com o aumento dos salários, dos gastos com consumíveis médicos e de enfermagem, alimentação a gastos gerais", explicou Bruno Peres, que tem 30 funcionários afetos à UCC da Mealhada, de tipologia de média duração e reabilitaçãoPosição semelhante à descrita àpelos responsáveis das Misericórdias com UCC: de Sabrosa a Vila Verde, que estima em 90 mil euros "o défice num ano" (na unidade com 86 pacientes, que tem convalescença, média e longa duração).É quase como tentar organizar uma manta com retalhos, segundo as respostas dos responsáveis pelas Misericórdias: tira-se daqui para compor ali. Na Mealhada, o diretor-geral, Bruno Peres, estima que o prejuízo da Unidade de Cuidados Continuados, em conjunto com o hospital onde esta está localizada, ronde os 400 mil euros no fim deste ano. Mas a "estabilidade financeira" permite-lhe afirmar que no "curso prazo" não há o risco de deixar salários por pagar.No Bombarral, há 50 funcionários para as 40 camas convencionadas à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). Ali, refere o diretor tesoureiro, José Vitor Silva, "o aumento do salário mínimo e das medidas de proteção individual devido ao covid" registavam um prejuízo de 30 mil euros, em agosto. No Porto, a residência integrada na RNCCI de Saúde Mental, com 24 camas e que funciona no Centro Hospitalar Conde Ferreira, também enfrenta dificuldades como as restantes instituições referidas neste artigo. "Os custos associados aos recursos exigidos para o seu funcionamento são superiores ao valor financiado para cada doente", refere fonte oficial."Se não tivéssemos outras valências não era possível continuar", acrescentou àJacinta Fernandes, provedora em Miranda do Douro. Alter do Chão está a utilizar as "reservas acumuladas" e os "lucros" das restantes respostas sociais para compensar as perdas nos cuidados continuados — mas este ano, disse o provedor, Vasco da Cruz, "voltaremos a apresentar prejuízo". No caso desta misericórdia alentejana, está em causa o aumento do ordenado mínimo, não acompanhado por um aumento substancial das comparticipações, mas também os custos da pandemia.Há mais exemplos: no Porto, a residência tem 24 camas e 13 profissionais (de enfermeiros a técnicos de reabilitação psicossocial). As contas estão em dia devido à "gestão dos ativos, particularmente do seu património imobiliário".Condeixa-a-Nova teve resultados operacionais negativos entre 2017 e 2019: "A Santa Casa dispõe de situação financeira relativamente sólida que lhe permite cumprir atempadamente a todos os compromissos com colaboradores e fornecedores, mas se o aumento do financiamento não acompanhar os custos de funcionamento a nossa sustentabilidade começa a estar em causa", alerta o provedor Manuel dos Santos.Em Odemira, os prejuízos até têm vindo a diminuir ao longo dos anos: entre 2009 e 2019, as UCC de média e longa duração tinham um resultado líquido acumulado negativo de 573,7 mil euros. Em 2019, houve uma "melhoria" e cifrava-se nos 9 mil euros. Ali por 2016, durante todo o primeiro semestre, o salário dos funcionários era pago em duas frações a casa mês. "Tal deveu-se ao atraso na revisão dos contratos plurianuais", diz o provedor, resumindo que faltavam as assinaturas da administração regional de saúde, do centro distrital da Segurança Social. Consequência? A Segurança Social reteve 80 mil euros. Agora, nestas unidades (36 utentes, 43 colaboradores), os compromissos vão-se cumprindo com "empenho" mas sem meios financeiros adequados, explica Francisco Ganhão.No entender deste responsável pela Misericórdia de Odemira, uma outra dificuldade é a concorrência do próprio SNS: os enfermeiros chegam ali à Misericórdia vindos diretamente dos bancos das escolas de saúde, ainda sem experiência em cuidados continuados. Ali aprendem e, quando estão formados, o SNS vai buscá-los. Tudo piorou desde a redução para as 35h, porque os hospitais necessitam de mais. E é impossível oferecer-lhes salários semelhantes com os oferecidos pelo público.Em Alhos Vedros (Moita), os "prejuízos associados à pandemia Covid-19 " estavam a 19 de outubro nos 105 mil euros, esclareceu o provedor Miguel Canudo. Aqui, além da Unidade de Cuidados Continuados, gerem-se três lares e dois estabelecimentos de infância.Valongo não tem UCC, mas o Centro de Acolhimento Temporário (CAT) para crianças entre os 0 e os 14 só sustentabilidade "com o desvio de verbas de receitas próprias da instituição para aquela valência", explica o provedor Albino Poças. Ali trabalham 26 profissionais que acompanham 28 crianças, desde bebés. A receita vem quase na totalidade da Segurança Social. A Câmara mantém, desde 2003, uma verba de 25 mil euros, a que se soma o abono de família pago às crianças: "insignificante", descreve Albino Poças, que só para a compra de material escolar para 22 crianças, no início deste ano letivo, gastou 3 mil euros.