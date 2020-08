Covid-19: Misericórdias denunciam que médicos se recusaram a trabalhar em lar do Barreiro

O presidente da União de Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Lemos, denunciou esta segunda-feira que foi recusada assistência médica a um lar do Barreiro onde foi detetado um surto de Covid-19, no qual mais de meia centena de utentes e funcionários foram infetados e quatro pessoas morreram devido ao novo coronavírus no início deste mês de agosto.

O responsável das Misericórdias revelou que o episódio, avançado pela Rádio Renascença, foi-lhe relatado pela provedora da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, Sara de Oliveira, após ter pedido o apoio do médico do Centro de Saúde local, no distrito de Setúbal.

Segundo o mesmo, o Lar de São José tem mais do que um médico atribuído mas estes estavam de "férias no Algarve". "Naturalmente estas pessoas precisam de cuidados médicos. E a senhora provedora telefonou-me no sábado, dizendo-me que o diretor do lar lhe tinha dito que tinha uma carta assinada pelos médicos, que se recusavam a ir ao lar", explicou à rádio.

Esta segunda-feira, após uma reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos, o presidente da UMP explicitou que esta foi pedida de maneira a "sensibilizar" os profissionais para que "não deixem as pessoas sem médicos nos lares das misericórdias", diz Manuel Lemos citado pelo Público. Em reação, o bastonário Miguel Guimarães indica que nada sabe sobre o caso.



O surto no Lar de São José foi detetado no início do mês e contabilizou no total 52 casos positivos, dos quais 38 em residentes e 14 em trabalhadores.