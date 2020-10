ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

Um aumento dos salários mínimos (cerca de 17% nos últimos anos) sem volume igual no aumento das comparticipações do estado (ficou-se apenas nos 0,03%), está a deixar os provedores das misericórdias às voltas com as contas, a preverem prejuízos e sem a possibilidade de pagarem salários a quem trabalha nas Unidades de Cuidados Continuados.São 130 as misericórdias com Unidades de Cuidados Continuados que têm "a corda no pescoço", aponta o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos.