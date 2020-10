Os funcionários da máquina de cobrança coerciva da Segurança Social têm ordens superiores para não devolverem dentro dos prazos legais o dinheiro que seja pago a mais pelos contribuintes. Esta é uma das conclusões do relatório sobre a primeira grande inspeção ordenada pela Provedora de Justiça às 22 secções de processo executivo da Segurança Social espalhadas pelo país, que traça um retrato avassalador de falhas, entre a falta de meios humanos e materiais, a informática deficiente, os processos de trabalho mal desenhados e uma cultura de cobrança à margem da lei.

"Situações de cobrança de dívida inexistente, de penhoras de contas bancárias acima do valor legalmente permitido, de demora injustificada na restituição de valores indevidamente cobrados ou ainda de não notificação atempada e correta dos prazos de pagamento das dívidas são exemplos de práticas que ferem particularmente os direitos dos cidadãos e que em muitos casos agravam as situações de precariedade dos agregados familiares dos executados", aponta a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, numa nota divulgada esta quarta-feira com o relatório.

Um dos exemplos mais flagrantes detectados na inspecção presencial (a metade das secções) e por inquérito foi o da não devolução atempada do dinheiro cobrado a mais. Nos casos em que os executados paguem dinheiro a mais no âmbito de um processo de execução por dívidas à Segurança Social, os serviços têm duas opções num prazo de 30 dias: ou usam o excesso para abater a outras dívidas que essa pessoa possa ter à Segurança Social ou devolvem o dinheiro. Mas este prazo nunca é cumprido pelos serviços.

"Confrontada a maioria das secções de processo executivo com a existência de um prazo legal e com o dever de restituição subsequente (dos remanescentes não oportunamente aplicados), clarificaram, categoricamente, que: «Independentemente do tempo decorrido ou da lei", seguem as instruções superiores (centrais), cuja diretiva veda quaisquer restituições enquanto houver dívida, na qual tudo deverá ser «sempre aplicado», «a todo o tempo»", lê-se no relatório.

O documento lista uma série de respostas dadas pelos funcionários das secções de processo executivo no sentido de passarem por cima da lei e reterem o dinheiro. "Independentemente dos 30 dias [são] orientações superiores", diz um responsável da secção de Leiria. "Passar muito tempo não é o problema, mas sim saber se há dívida em condições", responde um do Porto. "É diretiva superior (informal) não se proceder a restituições a contribuintes devedores", diz outro, de Portalegre. Isto acontece sempre – mesmo quando o remanescente é superior a outras dívidas ou quando a dívida efectivamente não existe ("é impossível garantir que toda a dívida participada seja, efectivamente, devida,mas há muito a fazer na melhoria do sistema de triagem prévia da dívida").

Mesmo quando o executado já não tem qualquer dívida, "o tempo que demora a restituição em causa varia entre dias, meses ou anos". Entre as justificações dadas para a demora está "a Contabilidade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social tem outras prioridades" e a demora causada pela falta de articulação entre sistemas informáticos. Ninguém na Segurança Social se mexe para restituir o dinheiro: "a restituição dos remanescentes de penhora não é promovida oficiosamente pelas SPE – só a pedido do executado –, não obstante o dever a que a lei as vincula, de proceder à restituição de tais valores (dos não aplicados) decorridos que estejam 30 dias sobre a data da sua apreensão", aponta o relatório. A restituição com atraso não é alvo de juros de mora pagos pelo Estado aos lesados.

Mais de 4 mil processos por funcionário

O relatório identifica a falta de meios materiais e humanos que os serviços de cobrança coerciva da Segurança Social invocam para os atrasos. Em quase metade das secções de processo executivo cada funcionário tem em média entre 4.000 e 8.000 processos de execução para tramitar por ano (em Viseu são mais de 12 mil processos por gestor). "Parecem existir desequilíbrios entre os recursos humanos de cada secção de processo executivo e o fluxo de processos de execução fiscal que nelas são instaurados", lê-se no documento.

Além da falta de pessoas, o relatório da Provedora indica que o problema não é só de falta de pessoas, mas de maus processos de trabalho. "A análise dos dados recolhidos não revelou ligação direta entre o número de funcionários (incluindo juristas) e a produtividade/eficiência de cada secção de processo executivo, pelo que, embora se acompanhe a ideia de que são necessários reforços nesta área – com especial enfoque nos que tenham formação jurídica –, seria também importante repensar a forma de organização e trabalho de cada secção", aponta. "A gestão dos processos não é eficiente, pela fragmentação dos seus trâmites em diferentes suportes, físicos e eletrónicos, os quais também são dispersos por distintos métodos e arquivos, bem como por múltiplas aplicações informáticas, sendo impossível aceder à tramitação integral, de forma imediata e segura", lê-se noutra passagem.

A Segurança Social tem um instituto apenas dedicado à parte informática, mas os sistemas na parte de cobrança têm várias falhas, desde logo o facto de serem vários e estarem pouco articulados. O relatório identifica problemas – com impacto nos direitos de defesa dos contribuintes – na comunicação dos valores em dívida, nas notificações para audição prévia, entre outros passos do processo de cobrança.

A inspeção às 22 secções de processo executivo foi ordenada na sequência do aumento das queixas de cidadãos à Provedora de Justiça (191 queixas este ano). Os problemas identificados na frente da cobrança juntam-se aos atrasos nos pagamentos das pensões e de outras prestações, com processos em papel perdidos e outros problemas.

Maria Lúcia Amaral considera que a melhoria do sistema é da responsabilidade do próprio, mas emitiu recomendações que "incidem sobre as práticas mais gravosas detetadas durante as inspeções, com vista à sua rápida correção". "Espera-se, todavia, que todas as sugestões referidas no Relatório possam ser merecedoras de ponderação e intervenção com vista à melhoria das garantias dos executados, sem esquecer a melhoria das condições de trabalho dos funcionários que exercem funções nas secções de processo executivo", junta.