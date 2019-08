O ministro do Ambiente relatou que, entre as sete e as dez da manhã, houve um tempo de paragem. Até essa hora, os serviços mínimos tinham sido cumpridos. Questionado sobre o alargamento da requisição civil, Matos Fernandes indicou que a decisão só podia ser tomada no fim do dia, com o balanço feito.

O governante garantiu ter sido detetado um "caso grave de incumprimento da requisição civil": no transporte de Loulé para o aeroporto de Faro, "os seis motoristas que tinham a obrigação de fazer esse transporte faltaram todos ao trabalho". "Seis elementos da GNR estão a fazer esse transporte, mas é um caso grave de incumprimento da requisição civil", afirmou.



"Temos a lista dos trabalhadores e das empresas para as notificar desse mesmo incumprimento", confirmou o ministro.