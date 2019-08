O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acompanhou esta sexta-feira o Comissário Europeu para Ajuda Humanitária e Gestão de Crise que agradeceu e elogiou a contribuição e empenhamento de Portugal para com o mecanismo europeu de proteção civil.Questionado pelos jornalistas, Cabrita assegurou que o sistema de alertas à população por SMS está em "pleno funcionamento" e só não houve alertas este ano "porque ainda não houve uma situação para que tal fosse necessário"."O que está a ser testado é o alargamento do sistema a outras situações como ciclone de terramoto, e inundações de grande dimensão", afirmou acrescentado que o contrato inicial "era exclusivamente para incêndios florestais".Quando à polémica sobre as golas inflamáveis distribuídas no âmbito do projeto Aldeia Segura, o ministro remeteu a resposta para as conclusões do relatório preliminar da Proteção Civil, realçando que nesta visita foi possível observar pessoas a usá-las e que tudo não passava de uma polémica lançada por uma "notícia falsa".Relatório preliminar pedido pela Proteção Civil ao Centro de Investigação de Incêndios Florestais concluiu que as golas antifumo distribuídas à população não se inflamam quando expostas ao fogo.O comissário Christos Stylianides falava aos jornalistas a meio de uma visita de dois dias ao sul do país, tendo afirmado que Portugal sempre esteve muito próximo e empenhado no mecanismo de apoio europeu e que "nunca disse não" a qual pedido. O que mereceu uma mensagem de agradecimento ao apoio a esse mecanismo.O comissário Christos Stylianides veio ao concelho de Portimão, numa visita de dois dias, para conhecer os meios de prevenção aos fogos florestais e os dispositivos de apoio à população em caso de catástrofe, como aconteceu no incêndio de 2018 que afetou os concelhos de Monchique, Silves e Portimão, no distrito de Faro.Reconhecendo o papel que Portugal tem tido no seio dos apoios fornecidos a outros países na base da cooperação europeia, agradeceu a contribuição dos portugueses no ano passado "no combate aos incêndios que assolaram a Suécia".As alterações climáticas e as suas implicações nas catástrofes naturais são uma das preocupações da Comissão, às quais a União Europeia tem de dar especial atenção, demonstrada pela aprovação, no início deste ano, do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que reforça a capacidade dos Estados-membros em matéria de prevenção e resposta a catástrofes, como incêndios florestais e inundações.Na visita foi dado a conhecer, ao comissário, o dispositivo montado no Pavilhão Arena em Portimão para acolher as pessoas retiradas das aldeias e casas afetadas pelo fogo de Monchique, o projeto Aldeia Segura -- Pessoa Segura, já implementado em 1900 localidades, assim como alguns dos meios de prevenção e combate aos incêndios florestais.