A colisão entre um camião, uma autocaravana e um automóvel, ocorrida hoje no Itinerário Complementar (IC) 1, perto da Marateca, concelho de Palmela (Setúbal), causou cinco feridos ligeiros, disse fonte da GNR.





A GNR, que tinha indicado inicialmente seis feridos, um dos quais em estado grave, atualizou os dados e adiantou à agência Lusa que o ferido considerado em estado grave passou a ferido ligeiro, tendo resultado do acidente cinco feridos ligeiros.Três feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e dois para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, adiantou a fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, o trânsito no IC1 já foi retomado, na zona do acidente, entre Palma, concelho de Alcácer do Sal, e Marateca.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, foram mobilizados para o local operacionais e veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e das corporações de bombeiros de Alcácer do Sal, Palmela e Águas de Moura, além da GNR.O alerta para o acidente, de acordo com o CDOS, foi dado às 17:59.