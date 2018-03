O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, destacou em Constância, a "tomada de consciência colectiva da sociedade portuguesa" na limpeza das florestas.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, destacou em Constância, a "tomada de consciência colectiva da sociedade portuguesa" na limpeza das florestas, falando num "reerguer da esperança" para este desígnio nacional.



"Este é um dos grandes exercícios de cidadania em quatro décadas de democracia e, num balanço, esta é já uma grande vitória do povo, esta consciência colectiva de prevenção na sociedade portuguesa", disse o governante, no distrito de Santarém, considerando fundamental a cooperação no terreno entre todos os sectores da função pública.



Eduardo Cabrita - que esteve de manhã em Penela, no distrito de Coimbra, no âmbito das acções de prevenção contra incêndios hoje desenvolvidas por Governo e municípios - falava no refeitório do centro escolar da aldeia de Santa Margarida da Coutada, onde almoçou.



O governante deixou palavras de estímulo, para um "esforço que não deve cessar até ao final de maio", às forças que estavam no terreno em acções de limpeza, desde autarcas, militares paraquedistas, bombeiros, sapadores, GNR e Força Especial de Bombeiros, entre outros.



"Assisti hoje a um magnífico exemplo de um projecto de autoproteção na aldeia de Ferraria de São João, em Penela, e aqui [em Constância] está outro exemplo notável de cooperação entre todos os sectores da função pública", afirmou, sublinhando que "nunca tinha sido feito em Portugal tanto pela prevenção".