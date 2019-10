Governo dos Açores declara situação de crise energética

O Governo dos Açores declarou a situação de crise energética nas ilhas das Flores e do Corvo devido à passagem do furacão Lorenzo pelo arquipélago e aos estragos causados no Porto das Lajes das Flores, que impossibilitam o abastecimento de combustível por via marítima ao Grupo Ocidental.





O anúncio foi feito através de um comunicado na página de Internet do Governo dos Açores.Em atualização