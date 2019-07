A Casa do Impacto recebeu esta quinta-feira, 21 de fevereiro, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, para mais uma quinta-feira com impacto. Para a ministra da Cultura, esta iniciativa é de louvar porque significa que há 'uma forma diferente de nos posicionarmos no âmbito das políticas sociais, que já não são hoje em dia meramente assistencialistas' e que a Santa Casa está a dar 'um salto qualitativo, na tendência que se verifica noutros países da Europa e não só, de passar para uma lógica mais proativa de projetos de âmbito social'."



Ao laod de Graça Fonseca esteve sempre Edmundo Martinho, provedor da instituição (que é pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa, sendo tutelada pelo Governo).



Dos cinco contratos por ajuste direto (desde 2016) celebrados pelas empresas detidas pelo clã Graça Fonseca (o pai, a mãe, o irmão e a própria ministra), três foram com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.A relação da ministra da cultura (que antes deste cargo foiFoi assim que SCML descreveu o evento: "No dia anterior a este evento, a Joule Internacional (detida a 70% pelo irmão da ministra, Luís Caetano Gonçalves, a 22% pelo seu pai, João, e a 8% pela própria), assinou um contrato com SCML para "elaboração dos projetos de especialidades da ""ConcepStore Jogos Santa Casa"" sita na Rua Alexandre Herculano, 16, em Lisboa."Preço: €24.108 já com IVA. Prazo: 65 dias.