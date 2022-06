Ministério Público quer interrogar Sócrates

O Ministério Público propôs que o antigo primeiro-ministro José Sócrates fosse sujeito a um interrogatório para uma eventual alteração da medida de coacção. A proposta surgiu na sequência de terem sido onhecidas as viagens do antigo primeiro-ministro ao Brasil, onde está a tirar um doutoramento.







Lusa

O procurador do Ministério Público propôs a realização do interrogatório à juíza Margarida Alves, do Juízo Criminal de Lisboa, onde está o processo por falsificação e branqueamento de capitais, depois de ter recebido detalhes das viagens de Sócrates ao Brasil durante o último ano, fornecidos pela Interpol, avança a Visão Sócrates está a fazer um doutoramento em Relações Internacionais na Universidade Católica de São Paulo e tem participado em ações do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva que se candidatou à presidência brasileira. O antigo governante socialista entendeu que não necessitava de dar conhecimento destas viagens ao tribunal apesar de ser arguido e estar sujeito à medida de termo de identidade e residência.