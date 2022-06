Três polícias vão a julgamento no caso de agressão a Cláudia Simões

Os três polícias acusados de agressão a Cláudia Simões em 2020 vão a julgamente, , decidiu a juíza de instrução do Tribunal da Amadora esta segunda-feira, avança o jornal Público.







De acordo com o diário, a juíza confirmou na íntegra a acusação do Ministério Público na qual um dos agentes é acusado de três crimes de ofensa à integridade física qualificada, três de sequestro agravado, um de abuso de poder e outro injúria agravada contra a mulher. Os outros dois agentes que estavam no carro aquando as alegadas agressões de Carlos Canha são acusados de um crime de abuso de poder e de nada fazerem para impedir a agressão por parte do outro polícia.A juíza de instrução confirmou ainda o arquivamento da queixa contra Cláudia Simões por considerar que não havia provas contra si em relação aos crimes de resistência e coação sobre funcionário e ofensas à integridade física de que era acusada pelo polícia, de acordo com o jornal.