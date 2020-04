Cerca sanitária em Ovar deverá ser levantada este fim de semana, diz DGS

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, assegurou esta quinta-feira, durante a conferência de imprensa diária para apresentar o boletim epidemiológico da covid-19, que estão reunidas as condições para levantar a cerca sanitária em Ovar. A avaliação ainda está a ser feita mas a decisão está prevista para "dia 18 ou dia 19". Mas Graça Freitas acrescentou: "não quero dizer nenhuma inconfidência".





"Ovar é um bom exemplo. Foi alvo de medidas proporcionais e extraordinárias. Entretanto, felizmente a evolução da situação em Ovar indica que já não é uma situação especial. Ovar tem características da epidemia semelhantes a outras zonas do país", disse a diretora-geral da Saúde.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que no dia seguinte ficou sujeito a cerca sanitária com controlo de entradas e saídas no concelho, e encerramento de toda a atividade empresarial que não envolva bens de primeira-necessidade.

A 19 de março foi decretado o estado de emergência para todo o País.