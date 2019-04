A vítima foi atraída para um encontro através das redes sociais. Os acusados, de nacionalidade estrangeira, ficaram em prisão preventiva.

O Ministério Público acusou três estudantes de um crime de ato sexual com adolescente e três crimes de violação agravados. Pediu que o julgamento seja feito por um tribunal coletivo. Os factos remetem a outubro de 2017 na Amadora, quando uma jovem de 15 anos foi alegadamente violada por três estudantes de nacionalidade estrangeira com idades entre os 19 e os 20 anos. Os indícios do crime de violação agravada valeram aos suspeitos a atribuição de medida de coação de prisão preventiva por haver perigo de fuga.



Segundo o Ministério Público, um deles marcou um encontro com a vítima depois de "terem travado conhecimento através das redes sociais".



Caso os arguidos venham a ser condenados e devido à "gravidade dos factos imputados", o Ministério Público pediu que "se procedesse à recolha de amostras de ADN (em caso de condenação em pena de prisão igual ou superior a três anos)" e "que fosse arbitrada, pelo Tribunal, uma quantia a título de reparação à vítima menor de idade".



"O inquérito foi dirigido pelo MP na 2.ª secção do DIAP de Lisboa/sede. O MP foi coadjuvado pela PJ", indica o comunicado da PGDL.