Ministério Público acusa professor de Direito de sofrer de 'delírio intelectual'

O professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Lisboa Francisco Aguilar foi absolvido do crime de violência doméstica pela juíza Joana Ferrer, do Tribunal Local Criminal de Lisboa. A acusação ao professor universitário foi feita por uma aluna, dez anos mais nova, com quem manteve uma relação de cariz amoroso entre os anos de 2015 e 2016 e a quem o professor chegou a "agarrar o pescoço" com a mão e a empurrar. Tribunal afirmou não haver indícios suficientes de violência doméstica e que a mulher também provocava o professor. O Ministério Público recorreu da decisão do tribunal, afirmando que apenas foi ouvida a versão do agressor e que este sofre de um "delírio intelectual" e um "ódio" contra qualquer mulher que se declare como "feminista", razões pelas quais o tribunal não devia decidir apenas baseado no seu testemunho. A advogada da queixosa pede que Francisco Aguilar seja condenado pelo crime de agressão doméstica.



No recurso interposto pela procuradora Sara Sá Fernandes, a que a SÁBADO teve acesso, o MP alega que juíza Joana Ferrer apenas ouviu apenas o testemunho do professor de Direito que era acusado de agressão e de não ter dado essa mesma oportunidade à ex-namorada, a queixosa, e de ter sido parcial aos argumentos de um professor com um "delírio intelectual" que considera que o Ocidente está sob um ataque concentrado de maçons e feministas que pretendem "matar" o homem branco e cristão e instaurar uma sociedade matriarcal.



No recurso, a procuradora Sara Sá Fernandes refere que muitas das provas dadas como verdadeiras não deveriam ter sido consideradas já que "baseiam "única e exclusivamente nas declarações prestadas pelo arguido", tendo deixado de fora a versão contada pela vítima. A causídica lembra ainda que a sua cliente optou por não prestar declarações porque o arguido não o tinha feito, mas que quando o outro o fez posteriormente não foi dada a mesma oportunidade à queixosa, ficando a alegada vítima em pé de desigualdade perante o tribunal, já que foi apenas ouvida uma das versões da história.