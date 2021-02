Gouveia e Melo: dos submarinos para o combate à covid-19

Discreto, profundo convicto do serviço público, um homem de múltiplas facetas. Henrique Gouveia e Melo, 60 anos, é o novo líder da task force responsável pelo plano de vacinação covid-19. Militar de carreira, mestre do planeamento, foi comandante de vários submarinos portugueses. É considerado – de forma consensual - um dos melhores elementos da marinha portuguesa, agora com uma tarefa exigente pela frente, e que tem originado várias polémicas: vacinar 7,5 milhões de portugueses.



Já era noite quando o militar deixou as instalações do Ministério da Saúde, na quarta-feira, após uma reunião com a ministra, Marta Temido. Entrou sem proferir uma palavra e quando saiu foi objetivo na necessidade de "avaliar a razão das falhas" na vacinação que se têm multiplicado um pouco por todo o país. "Há uma em cada mil vacinas administradas que ainda não foi completamente clarificado o que lhe aconteceu", afirmou, garantindo que serão apertadas "as malhas e o controlo".



Gouveia e Melo estava, desde outubro de 2020, a chefiar uma equipa de quatro militares na ajuda ao planeamento e gestão das camas dedicadas aos doentes com covid-19, nos hospitais da zona de Lisboa, uma das mais afetadas pela pandemia e onde os números de mortos e novos infetados teimam não descer. O vice-almirante tem agora, no entanto, uma responsabilidade de peso relativamente ao Núcleo de Apoio à Decisão, como se designa esta equipa cuja missão passa sobretudo por coordenação de operações, logística e informação.