São 71 os locais em Portugal em risco grave de inundações. Os números são apontados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na edição desta sexta-feira do jornal Público, através do relatório "Avaliação Preliminar do Risco de Inundações em Portugal Continental".

A zona do Tejo e Ribeiras do Oeste é a região hidrográfica de maior risco, com 21 lugares onde há uma grande probabilidade de se desenvolverem cheias.

Com o relatório, a APA alerta os conselhos para adopção de planos de gestão de risco, em conjunto com a Protecção Civil, com a delimitação de áreas de inundação a ser feita ao longo de 2019, "mediante a simulação matemática de eventos de inundação".