Ministério Público abre inquérito ao caso de feto encontrado morto no Hospital Cuf Tejo

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) que foi acionada depois de a PSP ter sido chamada ao local pelas 2h30.

O Ministério Público instaurou esta sexta-feira um inquérito ao caso de um feto encontrado morto no Hospital Cuf Tejo, em Lisboa, após uma mulher ter ali dado à luz em circunstâncias ainda por apurar.



Estátua da justiça AP

Numa resposta à agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma a instauração de um inquérito ao caso, adiantando que o Ministério Público determinou a realização da autópsia médico-legal ao feto.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) que foi acionada depois de a PSP ter sido chamada ao local pelas 02:30 e constatado que ocorrera uma morte, segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a CNN Portugal, que avançou a notícia, a mulher terá dado à luz numa casa de banho do hospital um feto morto com cerca de 30 semanas, tendo tentado desfazer-se do corpo na sanita.

A CNN Portugal adiantou que a mulher de 33 anos, de nacionalidade portuguesa e residente em Sintra, não terá informado os serviços clínicos de que se encontrava grávida e o companheiro afirmou desconhecer a gravidez.

Atendendo ao tamanho e ao grau de formação do feto, os profissionais de saúde consideram que a gestação teria, pelo menos, cerca de 30 semanas.

Contactado pela Lusa, o Hospital CUF Tejo informou não querer pronunciar-se sobre o caso.