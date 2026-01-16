Sábado – Pense por si

Portugal

Ministério Público abre inquérito ao caso de feto encontrado morto no Hospital Cuf Tejo

Lusa 21:05
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) que foi acionada depois de a PSP ter sido chamada ao local pelas 2h30.

O Ministério Público instaurou esta sexta-feira um inquérito ao caso de um feto encontrado morto no Hospital Cuf Tejo, em Lisboa, após uma mulher ter ali dado à luz em circunstâncias ainda por apurar.

Estátua da justiça
Estátua da justiça AP

Numa resposta à agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma a instauração de um inquérito ao caso, adiantando que o Ministério Público determinou a realização da autópsia médico-legal ao feto.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) que foi acionada depois de a PSP ter sido chamada ao local pelas 02:30 e constatado que ocorrera uma morte, segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a CNN Portugal, que avançou a notícia, a mulher terá dado à luz numa casa de banho do hospital um feto morto com cerca de 30 semanas, tendo tentado desfazer-se do corpo na sanita.

A CNN Portugal adiantou que a mulher de 33 anos, de nacionalidade portuguesa e residente em Sintra, não terá informado os serviços clínicos de que se encontrava grávida e o companheiro afirmou desconhecer a gravidez.

Atendendo ao tamanho e ao grau de formação do feto, os profissionais de saúde consideram que a gestação teria, pelo menos, cerca de 30 semanas.

Contactado pela Lusa, o Hospital CUF Tejo informou não querer pronunciar-se sobre o caso.

Tópicos Autópsia Casas Casa Morte Rio Tejo CNN Portugal Hospital CUF Tejo Polícia de Segurança Pública
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ministério Público abre inquérito ao caso de feto encontrado morto no Hospital Cuf Tejo