Os dois militares da tripulação que acompanha o porta-aviões USS Harry S. Truman, fundeado em Lisboa desde sábado, e que foram detidos por suspeita de agressão e roubo de telemóvel a um taxista terão de ser julgados em Portugal e podem mesmo ser submetidos à medida de coacção preventiva, para impedir que saiam do país, explicou o constitucionalista Rui Pereira.

Os dois militares norte-americanos, de 21 e 23 anos, detidos pela PSP pelas 2h00, na Rua da Palma, em Lisboa, são suspeitos de "agredirem e roubarem o telemóvel" ao taxista que os transportou, que teve de receber tratamento hospitalar, revelou a PSP à agência Lusa.

O juiz Rui Pereira explicou à SÁBADO que o Artigo 32.º da lei 144, de 31 de Agosto de 1999, proíbe a extradição para os EUA de um crime que tenha sido cometido em território português. E, já que as acusações incluem roubo, que pode ser punido com pena de prisão efectiva até 8 anos, o juiz pode vir a aplicar a medida de coacção de prisão preventiva para impedir os suspeitos de se ausentarem de Portugal.

Rui Pereira explica ainda que se pode dar a situação de "o juiz não aplicar medidas de coacção que os impeçam de abandonar o país e os marinheiros embarcam no navio rumo aos EUA. Portugal pode depois apresentar o pedido de extradição dos arguidos e aí compete ao país de origem decidir se os marinheiros são, ou não, extraditados".

Mas, na opinião do ex-ministro da Administração Interna socialista, é provável que o juiz aplique as medidas de coacção para que os suspeitos não possam sair do país.

Se forem de facto condenados, os EUA podem pedir que os marinheiro cumpram pena em território norte-americano, no entanto continua a exercer-se a lei portuguesa, com a mesma pena, explica o constitucionalista.

Pelo crime de roubo e agressão à integridade física, os suspeitos podem enfrentar uma pena de prisão que pode ir de um a oito anos. O professor Rui Pereira explica que no caso de as agressões terem acontecido apenas para efectuar o roubo, trata-se apenas de um crime.

"O crime de roubo pode significar uma pena de prisão que vai de um a oito anos, enquanto o crime de ofensa à integridade física simples é punível com pena de prisão até três anos."

"E o roubo é um crime público, não é semi-público, o que significa que não é necessário ser apresentada uma queixa", explica o constitucionalista.

Sobre a possibilidade de os militares poderem estar protegidos por algum tipo de imunidade diplomática, Rui Pereira considera que nada na lei portuguesa prevê a aplicação dessa imunidade. "Vejamos, a convenção de que se falou muito aquando daquela situação dos gémeos iraquianos, a convenção de Viena, não se aplica a este caso porque eles não se qualificam como diplomatas em representação dos EUA, não sendo abrangidos por qualquer imunidade diplomática.."

Os dois militares foram esta tarde transportados para o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça, para serem presentes a um juiz.

Fonte judicial disse à Lusa que os dois suspeitos estão acompanhados de um representante da embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa, um advogado e um representante da Marinha Portuguesa.

O porta-aviões 'USS Harry S. Truman' e o 'destroyer' (navio escolta) 'USS Forrest Sherman' estão fundeados no rio Tejo desde sábado, para uma paragem de descanso de quatro dias após meses em missão.