Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Milhares de pessoas assistem ao cortejo da Festa da Flor na Madeira apesar da chuva

Lusa 03 de maio de 2026 às 20:24
Capa da Sábado Edição 28 de abril a 4 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de abril a 4 de maio
As mais lidas

A Festa da Flor 2026, que tem como tema os 50 anos da Autonomia, começou na quinta-feira, prolongando-se até 31 de maio.

Milhares de turistas e residentes deslocaram-se este domingo à marginal do Funchal para assistir ao cortejo alegórico da Festa da Flor da Madeira, apesar da chuva.

Cortejo da Festa da Flor anima Madeira apesar da chuva
Cortejo da Festa da Flor anima Madeira apesar da chuva HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Este ano, o Governo Regional decidiu dividir o cortejo, o principal momento do evento, em dois dias, reforçando também a programação, assim como o investimento, que ascendeu a 1,1 milhões de euros, o mais alto de sempre.

Desfilaram hoje sete grupos, sendo que, no dia 17 de maio, outros sete percorrerão as avenidas marginais do Funchal.

À chegada ao desfile, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, desvalorizou a chuva e destacou a ocupação hoteleira de 95% para este período festivo.

A Festa da Flor 2026, que tem como tema os 50 anos da Autonomia, começou na quinta-feira, prolongando-se até 31 de maio.

O evento, um dos principais cartazes turísticos da Madeira, conta este ano com algumas novidades, entre as quais um desfile de moda ligado ao bordado regional, mais instalações florais e espetáculos de arte circense.

Estão igualmente agendados 85 concertos, além de 25 atuações de grupos folclóricos e 13 atuações de grupos da Flor, envolvendo um total de 4.000 pessoas.

Os tapetes florais, o "mercadinho das flores", que conta com 25 casinhas onde podem ser apreciadas flores e produtos regionais, e uma parada de automóveis clássicos são outras das atrações do evento.

A Festa da Flor acontece tradicionalmente no início da primavera, tendo começado a ser um dos principais cartazes turísticos da Madeira em 1979, divulgando as flores que tornaram a ilha conhecida.

A sua origem está numa iniciativa com o mesmo nome, organizada pelo Ateneu Comercial do Funchal desde 1954, mas o certame passou depois a ter programa oficial organizado pelo Governo Regional.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Mil Milhões de euros Desfile Desfile de moda Funchal Miguel Albuquerque
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Milhares de pessoas assistem ao cortejo da Festa da Flor na Madeira apesar da chuva