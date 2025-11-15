Miguel Albuquerque declara apoio a Luís Marques Mendes nas Presidenciais

Albuquerque transmitiu aos militantes a sua decisão pessoal, rejeitando que se trate de um condicionamento ao partido.

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, declarou hoje o seu apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes, realçando que é uma decisão pessoal e que não vincula a estrutura regional do partido.



Miguel Albuquerque apoia Luís Marques Mendes nas Presidenciais de 2025, no Funchal Tiago Petinga/Lusa

No final da reunião do conselho regional do PSD/Madeira, que decorreu hoje no Funchal, o vice-presidente da mesa, Paulo Fontes, indiciou que Albuquerque transmitiu aos militantes a sua decisão pessoal, rejeitando que se trate de um condicionamento ao partido.

"A transparência nestas situações é sempre muito bem-vinda e deve existir e o presidente foi claro e transparente [....]. Não é o PSD/Madeira que toma uma posição de apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes, mas sim o presidente e depois cada um dos militantes decidirá na sua liberdade qual será o seu sentido de voto", realçou o social-democrata.

Sobre as conclusões da reunião, Paulo Fontes salientou que o conselho regional se pronunciou sobre as eleições autárquicas de 12 de outubro, sublinhando que o PSD conseguiu vencer seis municípios e continua a ter a presidência da associação de municípios da Madeira.

O conselho regional "reconheceu também e apoiou e todos os esforços" feitos pelo presidente do PSD/Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no que diz respeito às reuniões que tem tido com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e com o presidente do Governo dos Açores, assim como os contactos na União Europeia sobre o estatuto da ultraperiferia e "os problemas que se colocam à Política Agrícola Comum e também ao POSEI [apoio à agricultura nas regiões ultraperiféricas".

Outro aspeto apontado no encontro foi a "defesa intransigente da Madeira evidente na posição assumida pelos deputados do PSD/Madeira eleitos à Assembleia da República, ao apresentarem mais de uma dezena de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2026, no sentido de garantir que este seja um orçamento ainda melhor, mais justo e capaz de cumprir os dossiês essenciais" para a região.

Paulo Fontes elencou a transferência extraordinária de 75 milhões de euros para a redução da dívida regional, a garantia da prorrogação da Zona Franca até 2033, o financiamento de 50% ao Hospital Central e Universitário da Madeira, assim como de todos os custos associados à inflação, a restituição integral do IVA para as IPSS nos investimentos que estas têm vindo a assumir e assumem no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, entre outras medidas.