À SÁBADO, fonte oficial do Metropolitano de Lisboa confirmou a contratação dos dois profissionais da Carris, que trabalhavam na estrutura dirigente do Metro em regime de contrato de comissão de serviço desde 2015 e que só agora entraram nos quadros. "Desde Maio de 2015 que dois trabalhadores da CARRIS desempenham no Metropolitano de Lisboa cargos de Direcção na estrutura dirigente da empresa em regime de contrato de comissão de serviço. Tendo em consideração que a empresa foi, em 2018, autorizada pelo secretário de Estado do Tesouro a proceder, sem necessidade de autorização tutelar, às substituições de trabalhadores decorrentes de saídas definitivas do seu quadro de pessoal, a mesma decidiu, no âmbito da sua competência gestionária, contratar a titulo definitivo esses dois trabalhadores", explicou a mesma fonte.





Comissão de Trabalhadores faz queixa à Autoridade para as Condições de Trabalho



A CT já fez a participação à Autoridade para as Condições de Trabalho, acusando o CA do Metro de "não cumprimento da Lei", lê-se num comunicado enviado à imprensa esta sexta-feira.



Esta resposta dos trabalhadores foi enviada após o Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa ter colocado na intranet da empresa um comunicado a explicar a contratação de técnicos superiores.





"O Conselho de Administração não pode deixar de manifestar a sua estranheza pelo teor da carta supra mencionada das Organizações Representativas dos Trabalhadores (ORT), uma vez que dentro do clima aberto de diálogo instituído entre a empresa e as referidas ORT estes mesmos esclarecimentos já tinham sido efectuados anteriormente", lê-se no comunicado, a que a SÁBADO teve acesso.











A administração do Metropolitano de Lisboa (CA) recusou-se a responder a uma série de perguntas colocadas pela Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa (CT), onde constavam dúvidas sobre a contratação de duas pessoas para cargos de direcção - uma das quais em substituição de uma mulher que saiu em idade de reforma com um acordo de rescisão de 150 mil euros, tal como a SÁBADO avançou esta quinta-feira. Após os trabalhadores fazerem um pedido de informações à CA do Metro no dia 14 de Agosto, o presidente do Conselho de Administração, Vítor Domingues dos Santos, escreveu que não havia "fundamento para a comunicação à Comissão de Trabalhadores dos elementos solicitados"."As informações concretamente solicitadas não se encontram abrangidas pelo âmbito do direito à informação previsto no Código do Trabalho, não havendo fundamento para a comunicação à Comissão de Trabalhadores dos elementos solicitados", lê-se na carta enviada no dia 16 de Agosto, tornada pública pelos sindicatos esta sexta-feira e que ateve acesso.Esta carta foi em resposta a uma série de dúvidas colocadas pela Comissão de Trabalhadores, que exigem as informações "ao abrigo do exercício do direito à informação, consagrado no Código de Trabalho": "Informação sobre o valor de renda do aluguer do edifício da Barbosa du Bocage e cópia do respectivo contrato; Informação sobre o valor total da retribuição, encargos, regalias atribuídas e nível de integração, dos Diretores da DLO (Dr. Nuno Correia) e do GSG (Dr. Luís Vale); Informação sobre a rescisão com os Técnicos Superiores: Regina Ferreira e Guilhermino Rodrigues data de efeito e cópia da deliberação do CA".Recorde-se que a Comissão de Trabalhadores e sindicatos contestaram a contratação de Nuno Correia e Luís Vale para cargos de direcção. Através de uma missiva enviada aos grupos parlamentares no passado domingo, dia 21 de Agosto, a que a SÁBADO teve acesso, a Comissão de Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa contestou a contratação destas pessoas, provenientes da Carris, numa altura em que "não existe autorização para a rápida admissão de trabalhadores operacionais para guarnecer as estações da rede, para efectuar a venda e fiscalização, para a manutenção do material circulante, via-férrea e instalações".Nuno Correia e Luís Vale substituíram os lugares "vagos" de técnicos superiores de Guilhermino Rodrigues, ex-presidente da ANA e antigo secretário de Estado dos Transportes do governo socialista de Guterres, e Regina Ferreira, socialista de 67 anos, que saiu em idade de reforma com um acordo de rescisão de 150 mil euros."Não temos nada contra os trabalhadores em questão. O problema é que, para a entrada destes trabalhadores, saíram dois para a reforma, um deles com 150 mil euros de indemnização. Ora, este valor daria para contratar pelo menos 10 trabalhadores", disse à SÁBADO Anabela Carvalheira, dirigente da Federação de Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), uma das organizações que subscreveu a carta.