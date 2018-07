Cerca de 3 anos e meio de estaleiros permanentes, uma média de duração de obras à volta de 1 ano e meio, ruído, vibrações e poeiras, serão algumas das consequências das obras de alargamento do Metro de Lisboa. As conclusões são de um estudo de impacto ambiental elaborado pela firma Matos, Fonseca e Associados, colocado para consulta pública entre esta quarta-feira e 22 de Agosto e realizado entre o final de 2017 até Fevereiro de 2018.

"A duração das actividades críticas em termos de ruído, vibrações e poeira, terá uma duração de 1,5 anos em cada frente da obra", lê-se no relatório. O mesmo sublinha que a maioria das obras não afectará via pública.

A obra, que tem um orçamento de 266 milhões de euros e será financiada por fundos comunitários e o Banco Europeu de Investimento (BEI), irá ter impactos significativos nas zonas de Santos, perto do Liceu Pedro Nunes, o Instituto de Superior de Economia e Gestão (ISEG) na Estrela e antigo Hospital Militar. Serão construídos ainda viadutos a ligar zonas do Campo Grande, Cidade Universitária, Alvalade e Telheiras, e Quinta das Conchas.

Depois da consulta pública do projecto, os resultados do estudo serão avaliados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A obra só poderá avançar perante aprovação do organismo.



Pode consultar o documento na plataforma Participa.