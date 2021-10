Metro confirma greve parcial a 2 de novembro e total no dia 4

O Metropolitano de Lisboa anunciou que os sindicatos que representam os seus funcionários entregaram pré-avisos de greve para os dias 2, terça-feira, e 4, quinta-feira, de novembro, "pelo que se prevê que o serviço de transporte seja afetado nos períodos determinados por estas greves".



"No dia 2 de novembro a greve está agendada para o período compreendido entre as 05h00 e as 09h30 para a generalidade dos trabalhadores e entre as 09h30 e as 12h30 para os Administrativos, Apoio e Técnicos Superiores. Prevê-se que o Metro inicie o serviço de transporte a partir das 10:15 horas", lê-se em comunicado enviado por fonte oficial.



"Para o dia 4 de novembro está agendada uma greve de 24 horas para a generalidade dos trabalhadores, pelo que se prevê que o serviço de transporte encerre a partir das 23h00 do dia 3 de novembro e reabra às 06h30 de dia 5 de novembro. Caso sejam decretados os serviços mínimos com circulação de comboios, a empresa avaliará se terá condições operacionais para reabrir o serviço entre as 00h00 e as 01h00 de dia 5 de novembro", indica o comunicado.