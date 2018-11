No passado sábado, a PSP de Braga deteve cinco membros de um gangue violento suspeito de assaltos à mão armada a estudantes junto aos bares universitários da cidade. No entanto, os suspeitos já foram libertados pela Comarca de Braga, apesar de um dos suspeitos ter sido apanhado em flagrante durante uma operação policial com mais de 80 doses de heroína.

Na mesma operação, agentes da Esquadra de Intervenção da PSP de Braga detiveram os cinco detidos, alguns já com cadastro criminal, poucos minutos depois destes terem roubado e agredido dois jovens estudantes universitários, agredindo-os a poucos metros da entrada principal da Universidade do Minho.

De acordo com o jornal i, as vítimas eram abordadas e impedidas de fugir, com os suspeitos a utilizarem navalhas e garrafas de vidro partidas como armas. No fim-de-semana anterior, dois estudantes haviam sido esfaqueados.