Irritante foi a expressão usada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para definir os momentos de tensão vividos entre Portugal e Angola por causa dos processos jurídicos contra o vice-presidente angolano Manuel Vicente. Irritante pode ser a expressão correcta para descrever a divergência de opiniões entre o Chefe de Estado e o primeiro-ministro, António Costa, sobre a tragédia em Borba, onde um deslizamento de um grande volume de terras e o colapso de um troço da estrada, junto a duas pedreiras, provocou dois mortos e três desaparecidos.

Este domingo, assumindo aos jornalistas que estava a "repetir-se", Marcelo voltou a defender que "há responsabilidade civil objectiva perante os familiares das vítimas" e que a investigação se deve centrar em saber "qual é a entidade que é especificamente responsável" pelo acidente. E ainda deixou um recado: "Espero que não demore muito tempo a apurar [responsabilidades]. Os portugueses têm presente que há um tempo útil para apurar responsabilidades e justiça que é lenta acaba por não ser justa."

Esta não foi a primeira resposta ao líder do Executivo, que, na sexta-feira, no Porto, disse não haver evidência de uma responsabilidade do Estado no colapso da estrada de Borba. De acordo com o primeiro-ministro, no caso do acidente de Borba, "a estrada não é da gestão das infra-estruturas do Estado desde 2005". "O Estado é uma pessoa colectiva pública distinta dos municípios. Não me compete a mim estar a apurar se há ou não responsabilidade do município enquanto titular da estrada, mas também não me compete substituir-me ao município em eventuais responsabilidades", declarou. E avançou que o pagamento de indemnizações depende das responsabilidades apuradas pelas investigações.

No dia seguinte, sábado, Marcelo não pediu a ninguém que entregasse a sua resposta. À saída da cerimónia do juramento de Hipócrates dos médicos recém-formados na região sul do país, na Aula Magna, em Lisboa, distinguiu a responsabilidade objectiva e subjectiva no colapso da estrada de Borba, dizendo que a primeira é própria da administração pública perante familiares das vítimas e a segunda depende das investigações a ser feitas. Para Marcelo, o Estado falhou na garantia da segurança das suas infra-estruturas – e as indemnizações terão de ser pagas.

"Por um lado, o assumir da responsabilidade própria da administração pública perante os familiares das vítimas. Já aconteceu noutros casos no passado. É o que se chama no Direito uma responsabilidade objectiva, independentemente da outra vertente, que é o apuramento da responsabilidade subjectiva, que é, em concreto, que entidades ou que pessoas poderão ser responsabilizadas por aquilo que aconteceu", afirmou. "Uma é a responsabilidade objectiva, outra é a subjectiva. Quanto à objectiva, parece evidente a sua existência, quanto à subjectiva, depende naturalmente das investigações que venham a ser feitas", acrescentou ainda.

Os incêndios de 2017 e o "choque"

Este não é o primeiro momento mais tenso entre Belém e São Bento. O ano de 2017 ficou profundamente marcado pelos incêndios florestais registados, primeiro, em Junho em Pedrógão Grande (Leiria) e, depois, em Outubro, em dezenas de municípios da zona centro do País, que provocaram mais de uma centena de mortos. E uma troca de "galhardetes" entre os dois lados.

Numa comunicação ao País feita a 17 de Outubro a partir de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), o Presidente da República advertiu que usaria todos os seus poderes contra a fragilidade do Estado que considerou existir face aos incêndios e defendeu que se justificava um pedido de desculpa por parte do Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda que era preciso "abrir um novo ciclo", na sequência dos incêndios e que isso "inevitavelmente" obrigaria "o Governo a ponderar o quê, quem, como e quando melhor serve esse ciclo" - o que alguns leram como uma alusão à necessidade de uma recomposição do executivo do PS, que se concretizaria dois dias depois com a demissão da então ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.

O Governo fez saber, por fonte anónima, através do jornal Público, que tinha ficado "chocado" com o teor da declaração ao país do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa contrapôs que "chocado ficou o país" com a dimensão e as consequências trágicas dos incêndios.



